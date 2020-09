أعلن المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة،

اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو

بسويسرا.

وأفاد المكتب الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم الاتفاق على دعم الجلسات التي أقيمت

في المغرب وسويسرا، من خلال ثلاثة مسارات.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن أول المسارات

هو المسار الدستوري، وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف المكتب أن المسار الثاني يتعلق بتعديل

السلطة التنفيذية من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة

منفصل عن المجلس.

وذكر المكتب أن المسار الثالث يتعلق بتفعيل

المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين ما يسمي بمجلس الدولة ومجلس

النواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.

وشدد المكتب الإعلامي، على أنه تم الاتفاق على

توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة

بالبلاد.

The post مجلس الدولة يعلن الاتفاق على دعم جلسات الحوار بالمغرب وسويسرا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24