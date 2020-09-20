المركزية لفرق الرصد والتقصي تعلن البروتوكول العام لأداء امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي، البروتوكول العام لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، في سبيل مكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس.

ونص البروتوكول على أن تقام الامتحانات في مواعيدها المعلن عنها من خلال وزارة التربية والتعليم، بإشراف الغرفة المركزية للرصد والتقصي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية .

وأكد البروتوكول على أهمية تعاون فرق المراقبة الصحية ولجان الإشراف بإجراء مراقبة مشددة، مشيرا إلى أنه في حال وجود حالة اشتباه بين الطلبة فسيتم نقل المشتبه في إصابته إلى إدارة المؤسسة التعليمية بوجود الفرق الطبية.

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