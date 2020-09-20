تعرف على عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية والوسطى

كشفت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية “المؤقتة”، أن ساعات طرح الأحمال ستكون من 4 إلى 5 ساعات على كل مدن ومناطق المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العجز المقدر لهذا اليوم الأحد سيكون في حدود 300 ميجاوات، لافتة إلى أن هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وهو بسبب عدم تزويدها بالكميات الكافية من إمدادات الوقود الخفيف (الديزل)، ما أسفر عن عدم رفع الوحدات التي تعمل بهذا النظام بكامل قدرتها الإنتاجية سواء في محطة كهرباء شمال بنغازي أو محطة كهرباء السرير الغربي.