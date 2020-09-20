قوات موالية لـ “فتحي باشاغا” تنتشر بالقرب من مداخل مدينة بني وليد

انتشرت قوات موالية لوزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بالقرب من مداخل مدينة بني وليد بزعم أنها توفر الأمن والأمان وضبط الخارجين عن القانون.

وأوضحت “داخلية” الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن هذه القوات تمثل جانب من عمل الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي بني وليد، لبسط الأمن بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي ببلدية بني وليد، برئاسة سالم نوير،كان قد أصدر بيانا، في وقت سابق، شارك فيه أعيان وأهالي البلدية، بشأن الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وشجب البيان، عمليات السرقة والحرابة وقطع الطرق والابتزاز للضيوف والمارين منها إلى المناطق المجاورة، مطالبين بضرورة التصدي لها بكل قوى، ويعتبرها المجلس جريمة نكراء في حق من قام بذلك وضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن جميع المجرمين بالأسم.

وطالب البيان، الجهات الأمنية- وزارة الداخلية بحكومة الوفاق برئاسة فتحي باشاغا الوزير المفوض- بمتابعة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة والجهات القضائية.

وتابع البيان:” نظرا لهشاشة الأجهزة الأمنية وقصورها عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب مع انتشار الأعمال الإجرامية، ولذلك فوض الحاضرون عميد وأعضاء البلدي، المجلس بأن له الحق في استدعاء قوة أمنية من خارج المدينة لبسط الأمن، ومطالبة وزارة الداخلية بالدعم الكامل للأجهزة الأمنية داخل المدينة حتى يستتب الأمن والأمان.