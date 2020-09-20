بعد نشر “218” تقرير “المحاسبة”.. محامي يُقاضي الحكومة الليبية

رفع المحامي محمد سليمان الحداد، من مدينة بنغازي، قضية لدى محكمة استئناف بنغازي ضد الحكومة الليبية، مطالباً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب.

كما طالب المحامي بالتحقيق في شبهات الفساد والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام في 2018، داعياً إلى إحالة الجناة للمحاكمة وضبط المبالغ المستولى عليها واستردادها لصالح الخزينة العامة.

وكانت “NEWS 218″، حصلت على نسخة حصرية وخاصة عن أجزاء من تقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق لعام 2018، بعد حجبه عن الرأي العام والإعلام لعامين.

تضمن التقرير الذي يرصد مصاريف الحكومة الليبية من شهر يناير لعام 2018 وحتى شهر ديسمبر 2018، مخالفات وتجاوزات صادمة على مستوى العهد المالية والمبالغة في صرف المكافآت، وتسديد مبالغ مالية نيابة عن جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

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