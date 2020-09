بوغدانوف: تثبيت الهدنة في ليبيا يخدم إطلاق حوار سياسي شامل

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا،

ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد، على ضرورة تثبيت هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا .

وأوضح بوغدانوف، في تصريح صحفي، أن الهدف من تثبيت

الهدنة الراهنة هو تهيئة الظروف لبناء حوار سياسي شامل وثابت بين الأطراف الليبية،

وليس من أجل تجزئة البلاد أو تقسيمها، معربا عن ارتياح بلاده لوقف الأعمال القتالية

في ليبيا.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الإعلان عن وقف الأعمال

القتالية جاء، بشكل متزامن، من رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، ورئيس

مجلس النواب عقيلة صالح، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تؤثر إيجابا على الأوضاع على

الأرض .

وأضاف بوغدانوف أنه من بالغ الأهمية اتفاق جميع أعضاء المجتمع

الدولي، والأطراف الليبية أيضا، على أن الأزمة الليبية لا حل عسكريا لها، ومع ذلك،

أعرب بوغدانوف عن أسفه لأن هذا المبدأ لا يناسب الجميع.

كما أشارالدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى فراغ إداري في ليبيا..

على حد وصفه .

