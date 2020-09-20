السفارة الفرنسية: ندعم رفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط

أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الأحد، عن دعمها لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة في البلاد.

وقالت السفار الفرنسية في تغريدة مختصرة عبر صفحتها بموقع تويتر، :”ندعم وحدة المؤسسة الوطنية للنفط، وسلامتها واستقلالها ..”.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة وأعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية، وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.