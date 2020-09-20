6 كليات بجامعة طرابلس تقدم مستنداتها للحصول على الاعتماد المؤسسي

قدمت ست كليات بجامعة طرابلس، اليوم الأحد، المستندات الخاصة بها إلى المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، من أجل الحصول على الاعتماد المؤسسي.

واستلم مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتور محمد العتوق، صباح اليوم، مستندات ووثائق كليات: الصيدلة، الطب البشري، التربية البدنية وعلوم الرياضة، التمريض، الآداب، التربية جنزور، بجامعة طرابلس لغرض حصولها على الاعتماد المؤسسي.

وأقيمت بمقر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، مراسم تسليم مسندات ووثائق الكليات الست، بحضور الدكتور مدير إدارة الاعتماد، الدكتور عبدالمجيد الطيب شعبان، ومدير إدارة ضمان الجودة، الدكتور سالم شريف الفرد، ورئيس قسم الاعتماد المؤسسي، هيثم محمد المزوغي، ورئيس قسم الاعتماد البرامجي، أميرة جمال الدين المفتي.

رفع من المستوى العلمي بالجامعات الليبية

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ذلك يأتي «عملاً بقرار عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد للرفع من المستوى العلمي والأكاديمي والبحثي داخل الجامعات الليبية بما يتوافق ومتطلبات الجودة العالمية».

كما حضر عن جامعة طرابلس مدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، الدكتور محمد عبدالسلام القريو، وعميد كلية الصيدلة، الدكتور عبدالرؤوف محمد القصبي، وعميد كلية الطب البشري، الدكتورة فاتن عبدالحميد بن رجب، وعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الدكتور محمد علي عبدالرحيم، وعميد كلية التمريض، الدكتور أمجد الطاهر شختور، وعميد كلية التربية جنزور، الدكتور البهلول القمي، إضافة إلى رؤساء أقسام الجودة وتقييم الأداء بالكليات.

كليات جامعة طرابلس تتقدم لأول مرة للحصول على الاعتماد المؤسسي

وافتتح مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات، الدكتور محمد العتوق، الاجتماع بكلمة أشاد فيها بحرص واهتمام جامعة طرابلس وكلياتها على الحصول على الاعتماد المؤسسي من أجل تحسين مخرجاتهم التعليمية، فضلاً عن تطوير العملية التعليمية بشكل عام في ليبيا.

كما تحدث عمداء الكليات عن تجربتهم والتحديات والصعوبات التي واجهتهم للوصول إلى هذه المرحلة ، معبرين عن إيمانهم وقناعة مؤسساتهم وأعضاءها على أهمية الحصول على الاعتماد المؤسسي لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجات مؤسساتهم، لاسيما أن هذه الخطوة «تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعة طرابلس، حيث لم يسبق لكلية من كليات جامعة طرابلس التقدم للاعتماد الأكاديمي» وفق وزارة التعليم.

جامعات تقدمت للحصول على الاعتماد المؤسسي

وأشارت الوزارة إلى أن جامعات (سبها، الزاوية، مصراتة، صبراتة) تقدمت للحصول على الاعتماد المؤسسي لعدد من الكليات، منوهة إلى أن جامعة سبها ستتقدم بخمس كليات أخرى إضافة لكلية العلوم الهندسية والتقنية وكلية العلوم التي قدمت مستنداتها في السابق للاعتماد خلال الأسبوع القادم.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه العملية تأتي ضمن جهود المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية على تحفيز كافة المؤسسات التعليمية للتجويد حسب المتطلبات التعليمية محلياً، وإقليمياً، وعالمياً بما يخدم الطلبة الليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا