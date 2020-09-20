مصدر لـ218: تصدير أول شحنة بعد “فتح النفط”.. قريبا

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط، لقناة “218”، اليوم الأحد، إن ميناء الحريقة النفطي سيستقبل الخميس القادم ناقلة النفط “مارلين شيكوكو” قادمة من هولندا، لشحن كمية من خام السرير، لتكون أول شحنة يتم تصديرها بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.

وأوضح المصدر أن الناقلة ستدخل ميناء الحريقة الذي تُصدّر عن طريقه شركة الخليج العربي للنفط إنتاجها، موضحا أن كمية الشحنة تبلغ مليون برميل نفط.

وكان الجيش الوطني أعلن الجمعة فتح الموانئ والحقول النفطية، تلاه إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن بعض موانئها النفطية، فيما أبدت شركة الخليج العربي للنفط استعدادها لبدء العمليات الإنتاجية بحقولها ومينائها.

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