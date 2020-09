الهدهد: كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته

أكد رئيس جامعة الأزهر السابق والمستشار العلمي

للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إبراهيم الهدهد، أن المواطنة وحب الوطن سنة نبوية

وغريزة فطرية، موضحاً أن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن، والحفاظ عليه

وعلى مقدراته.

وأوضح الهدهد خلال محاضرته التي ألقاها في إطار

الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ ليبيا،

عبر الدائرة المغلقة، أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة.

وأضاف الهدهد، أن مسئولية الحفاظ على الوطن واجبة

على جميع المواطنين، وهي قربة لله، والتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات، موضحا

أن حب الوطن لا يكون بمخالفة القوانين.

