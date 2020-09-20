برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل دعمه لبلدية الكفرة

عقد في دائرة توزيع كهرباء الكفرة اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية، عبدالرحمن عقوب، ومدير شركة الكهرباء، فتحي اخريم، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علي شو،وذلك لمناقشة آلية بداية مشروع تركيب أعمدة وكشافات من محطة الوقود الخارجية إلى الجزيرة الخضراء.

وبحث مشروع إنارة طريق الحامية من محطة الوقود الخارجية إلى جزيرة الحامية بالطاقة الشمسية، وهي التجربة الأولى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتابعة المجلس التسييري وشركة الكهرباء.

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