النمروش: نرفض اتفاق النفط وبالتعاون مع تركيا نجهز نواة الجيش

قال وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ، مباحثاتنا و تواصلنا مستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق التي وصفها بـ”الشرعية”، و بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش و إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.

وأضاف النمروش في بيان نشرته صفحة وزارة دفاع الوفاق، لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة وزرع مليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس، و نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان الذي أغلق مصدر قوت الليبين و زرع في موانئ و هلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا البطلة مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت لأربعةَ عشر شهراً.

وتابع، الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، و لدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص.

جهزنا أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك، متابعا، سنبني الجيش على قاعدة من الدماء الشابة والسواعد القوية ليكونوا الحصن المنيع في وجه كل معتدٍ أثيم، يتربص بليبيا وأهلها ومقدراتها.