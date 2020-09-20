الجمهورية فرع مصراتة يحيل مرتبات 30 جهة

أحال مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف بمصراتة مرتبات 30 جهة تمتلك حسابات في الفرع.

ووفقا لما أعلن عنه مصرف الجمهورية مساء اليوم عبر منصاته، فإن قيمة المرتبات بلغت 3.553 مليون دينار.

وفي وقت سابق كشف مصرف ليبيا المركزي عن قوائم جديدة أظهر من خلالها حجم السيولة النقدية الموزعة على مصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا في مدينة طرابلس، ووفقا للبيانات الصادرة عن المركزي فقد خصص 55 مليون دينار عن شهر سبتمبر الجاري لـ50 فرعا لمصرف الجمهورية تعمل في نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

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