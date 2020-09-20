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الجمهورية فرع مصراتة يحيل مرتبات 30 جهة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحال مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف بمصراتة مرتبات 30 جهة تمتلك حسابات في الفرع.

ووفقا لما أعلن عنه مصرف الجمهورية مساء اليوم عبر منصاته، فإن قيمة المرتبات بلغت 3.553 مليون دينار.

وفي وقت سابق كشف مصرف ليبيا المركزي عن قوائم جديدة أظهر من خلالها حجم السيولة النقدية الموزعة على مصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا في مدينة طرابلس، ووفقا للبيانات الصادرة عن المركزي فقد خصص 55 مليون دينار عن شهر سبتمبر الجاري لـ50 فرعا لمصرف الجمهورية تعمل في نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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