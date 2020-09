أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن إدارة العمليات في شركة سرت للنفط والغاز بدأت تشغيل مختلف حقولها تمهيدًا للتصدير عبر الموانئ، موضحة أن ذلك تم وفق اتفاق بين حفتر وعضو المجلس الرئاسي أحمد معتيق.. رغم اعتراض محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري وجماعة الإخوان الإرهابية.

