المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، عن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. ونشرت عبر صفحتها على «فيسبوك» تسجيلا مصورا أعلن فيه أحد موظفي شركة سرت عن بدء تشغيل حقل زلتن وحقل الراقوبة، وحقل اللهيب.

وأصدر رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، أمس السبت، توجيهات إلى جميع الإدارات والأقسام الإدارية بالشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمعمول بها للتجهيز لبدء التشغيل وإعادة عملية الإنتاج في ميناء مرسى البريقة والحقول التابعة للشركة أيضا، مع مراعاة ضوابط ومعايير السلامة المقررة.

«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

رئيس «سرت لإنتاج النفط والغاز» يوجه ببدء التشغيل والإنتاج في ميناء البريقة والحقول التابعة

وجاء قرار الشركة بناء على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية، ومنها ميناء مرسى البريقة والحقول التابعة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

ويوم الجمعة، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب». وقال في كلمة له إنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير».

وجاء إعلان حفتر، بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ، «لتخفيف معاناة المواطنين»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك».

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