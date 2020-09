بعد الإعلان عن إعادة هيكلة قواته .. النمروش : لايمكن أن نقبل بأي مبادرة مع حفتر

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح

الدين النمروش، اليوم الأحد، أن وزارته بدأت تنفيذ برامج مشتركة مع تركيا لبناء وتطوير

قوات الوفاق، مؤكدا رفضه لأي اتفاق مع حفتر

.

وأوضح النمروش، في بيان له عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه

لايمكن أن يقبل بأي مبادرة مع حفتر، لافتا إلى أن حفتر تسبب في دمار البلاد، على حد

قوله.

وأضاف النمروش أنه تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة

طرابلس، مبينا أن سيتم إعادة تشكيل قواته، من خلال الاستعانة بالدماء الشابة والقوة

المساندة، التى شاركت فى المعارك ضد الجيش .. وفقا لما جاء بالبيان .

