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انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للفصل الأول بالكليات التابعة لجامعة بني وليد للعام الجامعي 2020 وسط  إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن الامتحانات «تسير بصورة جيدة وفقا للشروط التي وضعتها لجنة مكافحة فيروس كورونا» والتي تشمل تعقيم كامل لكافة القاعات وتسليم الطلاب الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي في عملية الجلوس  بالقاعات الدراسية.

وأضاف الشقار أن القائمين على لجان الامتحانات يشددون على وضع الكمامات واستخدام مواد التعقيم وتخفيف عدد الطلاب في القاعة الواحدة وتنظيم دخول وخروج الطلبة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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