حكماء ومشائخ بنغازي يؤكدون “شرعية المظاهرات”

أكد مشايخ وحكماء بنغازي، على شرعية المظاهرات التي خرجت في المدينة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

قدم المشايخ والحكماء في بيان، اعتذارهم لشباب بنغازي عما بدر من البعض، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مطالبهم الشرعية.

وفيما يتعلق بلقائهم برئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، أشار مشايخ وحكماء بنغازي، إلى أن مكتب التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، اجتزأ ما دار في اللقاء، الذي ركز على انتقاد أداء الحكومة، مطالبين بعرض اللقاء كاملا أمام الرأي العام.

وأكدوا أن دورهم اجتماعي بحت ولم يكن سياسيا، ووقوفهم إلى جانب أبناء المدينة ومطالبهم دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

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