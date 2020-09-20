النمروش: نرحب بأي حلٍ سياسي لا يكون حفتر طرفاً فيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، بأي حل سياسي لا يشمل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مؤكدا في الوقت رفضهم ذاته لأي حوار لا يضم ممثلين عن عملية “بركان الغضب”، على حد قوله.

وقال النمروش، في تصريحات نشرتها الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” أمس السبت: “منفتحون على أي حلٍ سياسي لا يكون مجرم الحرب خليفة حفتر طرفاً فيه بعد المجازر التي ارتكبها، و الدمار الذي خلفه عدوانه الآثم على طرابلس”، حسب تعبيره.

وأضاف النمروش: “ونرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها، وبأننا لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان”.

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