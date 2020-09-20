العقوري: الاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم دعم أكبر لليبيا لإدارة ملف الهجرة

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بما ورد في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسالا فون ديرلين، بمناسبة خطاب الاتحاد خاصة فيما يتعلق بأزمة الهجرة.

ورحب العقوري، بدعوة السيدة أورسالا بأن يتكاتف الاتحاد الأوروبي ويبذل جهودا أكبر لتوحيد سياساته تجاه هذه الأزمة ويخصص لها موارد أكبر.

وقال العقوري، :”إن التحدي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل أكبر على دول جنوب المتوسط في معالجة ملف الهجرة، والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدي حتما إلى التخفيف من حدة الأزمة”.

وأوضح العقوري، بأن السلطات في ليبيا لاتزال تتلقى لوما كبيرا على إدارة ملف الهجرة لا يتناسب مع أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية، مشير إلى أن المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يقدم دعما أكبر لليبيا للمساعدة في إدارة هذا الملف الثقيل.

وختم العقوري قائلا “إن الأولوية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يسمح بنجاح عمل الحكومة القادمة وهذا يتطلب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في شتى المجالات”.