يوسف العقوري يطالب الاتحاد الاوروبي بتقديم دعما أكبر للمساعدة في إدارة ملف الهجرة

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بما ورد في كلمة أورسالا فون ديرلين رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة خطاب الاتحاد خاصة فيما يتعلق بأزمة الهجرة .

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، رحب العقوري بدعوة أورسالا بأن يتكاثف الاتحاد الأوروبي ويبذل جهودا أكبر لتوحيد سياساته تجاه هذه الأزمة ويخصص لها موارد أكبر، قائلا، إن التحدي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل اكبر على دول جنوب المتوسط في معالجة ملف الهجرة، والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدي حتما إلى التخفيف من حدة الأزمة .

وأوضح رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، أن السلطات في ليبيا لاتزال تتلقى لوما كبيرا على إدارة ملف الهجرة لا يتناسب مع أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية، وأن المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يقدم دعما أكبر لليبيا للمساعدة في إدارة هذا الملف الثقيل .

وختم العقوري تصريحات، بأن الأولوية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يسمح بنجاح عمل الحكومة القادمة وهذا يتطلب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في شتى المجالات