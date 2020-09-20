شباب درنة يؤكدون في بيان وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب المشروعة

أصدر حراك شباب مدينة درنة أمس بيانا، أكدوا فيه تأييدهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة، ووقوفهم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبه المشروعة، والتي تتمثل في محاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، ورفع المعاناة عن المواطن، مجددين تأكيدهم على إجراء انتخابات بلدية درنة في شهر أكتوبر القادم، ومطالبين اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بأخذ خطوات حقيقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
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قناة ليبيا
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