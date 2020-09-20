“فتح النفط”.. قرار أربك “معسكر الوفاق”

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي، إن خطوة استئناف إنتاج النفط ما تزال في حالة من الضبابية، وإن هناك رؤية سياسية غير واضحة بشأن الالتزام والرغبة في فتح الحقول النفطية.

وأوضح السلامي لبرنامج “LIVE”، على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بين السياسيين الذين يملكون قرار الموافقة على فتح الحقول النفطية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مختلف على نفسه بهذا الشأن.

من جهته، رأى المتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، أن قرار استئناف إنتاج النفط له انعكاسات إيجابية على ليبيا، وأن ما يحدث داخل المجلس الرئاسي لا يُشكّل خللا بالعلاقة في الشرق والغرب، موضحا أن الصراع قائم بين عضو المجلس أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وحول الإيرادات النفطية وأين ستذهب، استبعد دكتور الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، أن تتم عملية صرف الإيرادات بشكل مباشر، وأن الاتفاقيات التي تمت كانت بإشراف دولية وموافقة بعض الدول التي تدخلت لحل هذه الأزمة، مضيفا أن القرار الليبي ما زال يخضع لقوى خارجية.

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