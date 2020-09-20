“مكافحة الأمراض” يوضّح كيفية صنع الكمامات بالمنازل (فيديو)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الهدف منها حبس الرذاذ المنطلق عندما يتحدث مرتديها أو يسعل أو يعطس.

وقال المركز في بيان، الأحد، إن مطالبة الجميع بارتداء كمامات قماشية قد يساعد في الحد من انتشار الفيروس من قِبَل المصابين به دون إدراكهم لذلك.

وأضاف المركز أنه “من المرجح أن الكمامات القماشية تحد من انتشار كوفيد 19 عندما يستخدمها الناس على نطاق واسع في الأماكن العامة”.

وأشار إلى أن البلدان التي فرضت على الناس ارتداء الكمامات وإجراء الاختبارات والعزل الصحي والتباعد الاجتماعي في مرحلة مبكرة من الجائحة، نجحت في إبطاء انتشار الفيروس.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إمكانية صنع الكمامات من مواد متوفرة بسهولة، مثل الأقمشة القطنية كثيفة النسيج، لافتا إلى ضرورة أن تحتوي هذه الكمامات على عدة طبقات من الأنسجة.



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