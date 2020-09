أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن سيارات مسلحة ترفع علم داعش هاجمت بوابة الفقــهاء بمدينه الجفرة ولا وجود لـ أي إصابات، مضيفة أنه يتم حاليا عملية المطاردة من قبل وحدات الجيش ومجموعة من المواطنين.

