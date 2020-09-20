بشير السويحلي: لا لأي مرحلة انتقالية أخرى الانتخابات الحل الوحيد لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة

استنكر بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري الأسبق، الأوضاع الحالية قائلًا: “كل واحد يبي يحاسب الثاني، باهي من يحاسبكم كلكم على بعضكم؟”، بحسب كلامه.

وزعم «السويحلي الصغير»، الذي كانت تقدمه القنوات الموالية للإخوان بوصفه إعلامي ومحلل سياسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كلكم زي بعض تتسابقون على من يوصل ويبقي في المشهد وتتقاسمون السلطة مع حفتر، وحفتر بقرواطة عقيلة صالح”، على حد تعبيره.

وختم «بشير» تغريدته قائلًا: “لا لأي مرحلة انتقالية أخرى، الانتخابات خلال أشهر هي الحل الوحيد لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة”، على حد قوله.