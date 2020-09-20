بلدية طرابلس المركز تحمل الرئاسي مسؤولية حماية المنشئات الحيوية

أخبار ليبيا24

دعت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه التعديات التي تتعرض لها محطات الكهرباء.

وطالبت البلدية، في منشور على فيسبوك، المجلس الرئاسي بتكليف الجهات الأمنية التابعة له لحماية المنشئات الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين.

وحذّرت البلدية، من أن التراخي والإهمال اتجاه هذه الأفعال سيؤدي لعطش العاصمة، فضلاً على فقدانها الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن ذلك يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وقال البلدية، “للأسف الحرب لم تتوقف بل لازالت مستمرة ولكن بحلتها الباردة، إن ما يحدث طيلة هذه الفترة من إظلام تام على منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بحجة إرجاع التيار الكهربائي بالقوة وما ينتج عنه قطع التزويد بالمياه لأيام، أصبح يجني ثماره السلبية على نفسية المواطن في ليبيا عامةً وطرابلس خاصةً”.

وأضافت، أن “هذا الأمر يأتي ضمن سلسلة الحروب، التي تقودها بعض الأطراف الخارجية لضمان استمرار ليبيا في دوامة الصراعات والحروب”.

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