اجتماع طارئ في تراغن لمواجهة كورونا

عقد في صالة الاجتماعات بمستشفى تراغن التعليمي، اجتماع طارئ بحضور إدارة مستشفى تراغن وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في المستشفى والمجلس الاجتماعي ومكتب الخدمات التعليمية تراغن والهلال الأحمر الليبي شعبة تراغن.

وجاء الاجتماع في إطار تسليط الضوء على آخر مستجدات مكافحة جائحة كورونا والإمكانيات المتاحة والاحتياجات المستحقة في مواجهة كورونا، خصوصاً مع اقتراب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وانطلاق العام الدراسي 2020- 2021.

وناقش الحضور عددا من الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتبادلوا وجهات النظر حولها كخطوات عملية تعمم داخل المؤسسات التعليمية، بينها طرق استخدام معدات الوقاية والنظافة الشخصية والتباعد الجسدي بين الطلبة، لتجنيب الطلبة أي إصابات بالفيروس وعدم خسارة زمن أكثر للطلبة بعيداً عن مقاعد الدراسة.

ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى لمواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والاجتماعية والأمنية لرفع مستوى الثقافة العامة حول الجائحة ومن مستوى الالتزام الذاتي لدى الطلبة والمجتمع عموماً بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا.

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