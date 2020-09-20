“البريقة” تبحث أزمات البلدية بحضور رؤساء اللجان

عٌقد مساء اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بمقر ديوان بلدية البريقة، وبحضور عميد البلدية أ.ناصر عطية بوخمادة ومدير إدارة الخدمات الصحية البريقة بوبكر بالقاسم البهيجي ، ورئيس لجنة التوفيق والتحكيم والحكماء ببلدية البريقة العمدة فرج علي بووازنة، ورؤوساء اللجان بمناطق البلدية .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم بحث العديد من القضايا التي تهم كافة مناطق البلدية والسبل الكفيلة لحلها، كما أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية البريقة بوبكر بالقاسم البهيجي إنجازات وسير العمل بقطاع الصحة رغم كل المعطيات الصعبة والظروف التي تمر بها البلاد .

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية مماثلة بحضور منسق أو مندوب عن قطاع أو قطاعين في كل اجتماع، إضافة إلى حضور مندوب عن الجهات الاعتبارية الآخرى ذات الطابع والاختصاص مثل الشركة العامة للكهرباء والخدمات والمياه والصرف الصحي .

وفي الختام قام رئيس لجنة التوفيق والتحكيم والحكماء ببلدية البريقة العمدة فرج علي بووازنة بتكريم عدد من الشخصيات من رؤوساء لجان التوفيق والتحكيم بالمناطق والمتعاونيين معهم ومن حكماء وأعيان بلدية البريقة إضافة إلى تكريم نخبة من الناشطين والبارزين في مجال أعمالهم والمهام المكلفين بها .