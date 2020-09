أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم الأحد،

استرجاع البئر B4-09 إلى الإنتاج، بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن البئر سيعمل بقدرة إنتاجية (1000 برميل يوميا).

وكان البئر قد توقف عن العمل بسبب الانسداد

الكامل لأنابيب الإنتاج بمادة الشمع.

