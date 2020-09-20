ليبي شُفي من كورونا يُقدّم “تحذيرا ونصيحة”

زارت كاميرا “218news”، أول مواطن شفي من فيروس كورونا في تيجي، حيث خرج من مركز العزل في باطن الجبل، بعد أن أكدت الفحوصات خلوّه من الفيروس.

والتقت “218news” بالمواطن بناء على طلبه، حيث أراد توجيه رسالة للمشككين بوجود الفيروس، ونصيحة للمواطنين باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، بصفته مر بتجربة مريرة وصعبة.

وروى المواطن حجم المعاناة في مركز العزل، ودور “الأيادي الرحيمة” من الأطباء الذين إذا تعبوا وأرهقتهم ساعات العمل يفترشون الأرض لدقائق لأخذ قسط من الراحة، ويصلون الليل بالنهار لمتابعة الإصابات.

ووصف المواطن الألم الذي مر به، وحالات الوفيات المؤلمة التي سُجّلت أثناء وجوده بالمركز، وهول الظروف الصعبة وسط فيروس قاتل يعيش بينهم ويسلب الأرواح ويهدد حياة الباقين من حولهم.

ويؤكد أن مركز العزل يفتقر للعديد من الإمكانيات الضرورية، ما دفع الأطباء لمطالبة وزارة الصحة بتقديم الدعم اللازم للمركز.

وأعرب عن شكره للأطباء وعناصر التمريض بالمركز الذين لم يخرجوا من المركز لأكثر من 20 عشرين يوما، ويعملون دون كلل أو ملل بوطنية ومهنية رغم قلة عددهم.

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