رئيس بلدي سرت: نحذر من إثارة الفتن ونؤكد على استمرار عمل مسؤولي القطاعات

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، أن تواجده في مدينة بنغازي لغرض متابعة الأعمال الخاصة المتعلقة ببلدية سرت واحتياجات المدينة وإيجاد حلول للمختنقات التي تواجه سكان بلدية سرت.

وأضاف المجلس التسييرى للبلدية، اليوم الأحد، في إيجاز صحفى، أن رئيس المجلس يؤكد أنه لا صحة لما يروج في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إشاعات هدفهم أثارة الفتن بشأن تغيير عدد من مسئولي القطاعات التنفيذية والشركات بالبلدية، ويود التأكيد على أن البلدية ومسئوولي القطاعات والأجهزة والشركات بسرت يعملون بشكل توافقي لتحسين أداء الخدمات بالتنسيق مع مجلس حكماء وأعيان سرت ونأمل من أهالينا في سرت عدم الانجرار خلف هذه الشائعات المغرضة التي يسوقها ضعاف النفوس في محاولة لشق الصف وإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية بالبلدية والتأثير السلبي على عمل البلدية .

وتابع البيان، تم أحاله مذكرة عامة باحتياجات بلدية سرت على كل الأصعدة وتنفيد مشاريع صيانة وبنية تحتية وخدمات وطرق، وبخصوص الباحثين عن العمل تم التنسيق مبدئيا مع وزارة العمل بشأن التعينات الجديدة، وجاري العمل للتنسيق مع وزير الاقتصاد بالحكومة وصندوق موازنة الأسعار بشأن سرعة وصول بقية السلع التموينية الاساسية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت.