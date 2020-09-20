الاستشارية الطبية تتوقع زيادة في إصابات كورونا بطبرق بسبب الإهمال

أخبار ليبيا 24-خاص

توقع رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية الطبية طبرق، أحمد الفزاني، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في طبرق، نتيجة تهاون من المواطنين في اتباع التعليمات.

وقال الفزاني، لأخبار ليبيا24، إن إجمالي الإصابات المسجلة بكوفيد19 في طبرق بلغ حتى الآن 205 حالة، بينها 50 حالة نشطة، و37 حالة وفاة 118 حالة شفاء.

وأضاف الفزاني، “أرسلنا عدد من العينات الجديدة وننتظر في النتائج ونتوقع إصابات أخرى بسبب التهاون من المواطنين بعدم إتباع التعليمات في مكافحة كورونا”.

وتابع، “لدينا حالة حرجة لرجل مسن والأطقم الطبية تقوم بواجبها في الحجر الصحي وتقديم ما يلزم للمرضى”.

وأكد الفزاني، أن استمرار إقامة المناسبات الاجتماعي سيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات.

وسجلت أول إصابة في طبرق يوم 23 يوليو 2020 وكانت لسيدة مسنة.

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