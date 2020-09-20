ديوان المحاسبة: رصدنا مخالفات على أداء المصرف الليبي الخارجي

قال ديوان المحاسبة انه رصد عددا من الملاحظات على أداء المصرف الليبي الخارجي، منها غياب الافصاح والمساءلة وانعدام دور الجمعية العمومية ولجنة المراقبة في القيام بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى ضعف نظم الضبط الداخلي وأدواتها الرقابية.

وأكد الديوان في تقريره الصادر خلال سبتمبر الجاري، غياب الدور الرقابي المطلوب للإدارات المختصة فيما يتعلق بإجراءات المراجعة قبل صرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى تأخر مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي في رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية، وغياب دور إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بعمليات شراء السندات وتتبع مراحلها بما يضمن حماية أصول المصرف.