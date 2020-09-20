فك أسر الدكتور “الغدامسي” دون أي تصريح حكومي حول ملابسات القضية

أفاد مقربون من الطبيب المختطف، الدكتور عبدالمنعم الثني الغدامسي عن فك سراحه -مساء الأحد- بعد أيام من اختطافه في العاصمة طرابلس، كما أكد ذلك زميله الدكتور خالد ميلاد ، في تدوينة على صفحته الرسمية.. والدكتور الغدامسي موجود الآن مع أهله في مدينة طرابلس.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الدكتور “الغدامسي” منصف شهر سبتمبر الجاري بالقرب من منزله -حسب ماكشفت عنه حينها مصادر لــ 218 ورجحت المصادر وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ218، أن الدكتور عبدالمنعم الثني الغدامسي، أختطف من قِبل مجهولين بالقرب من منزله بالعاصمة طرابلس.. ورجّحت المصادر ذاتها ، أن عملية الاختطاف تمت في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة.

وأوضحت المصادر لـ218، أن الدكتور عبدالمنعم، أحد الأطباء بمستشفى الخضراء وعيادة الشفاء الخاصة ويعدّ من الأطباء الذين شاركوا في القوافل الطبية التطوعية ببلدية غدامس ودرج، وليس لهُ أي علاقة بالسياسة ولا الأزمات التي تشهدها ليبيا.

وشهدت الأوساط الطبية والصحية الليبية حين عملية الاختطاف موجة من الاستنكار للحادثة والمطالبة بسرعة تحريره من الخاطفين منها المجلس البلدي غدامس ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، التي طالبت من فورها الجهات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة، مستنكرةً الحادثة واصفة إياها بأنها استمرار لمسلسل الاعتداءات المستمرة على الكوادر والمرافق التابعة للوزارة، والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كل ربوع ليبيا.

كما قامت النقابة العامة للأطباء بليبيا، بالتواصل مع الجهات الأمنية بخصوص اختطاف الدكتور ومطالبة الجهات المختصة بتحمّل مسؤولية تأمين الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسرعة التدخل لحل ملابسات هذه القضية، وتحرير الدكتور المختطف كما طالب مستشفى الهضبة الخضراء العام، بالحرية للدكتور عبدالمنعم.

يشار إلى أنه في وقت الحادثة قبل أيام واليوم بعد فكر أسر الدكتور عبدالمنعم لم تظهر أية بيانات رسمية عن الجماعة التي اختطفته ولا أي تفاصيل للقضية ولا أي إجراءات اتخذت إزاء الفاعلين والجناة.

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