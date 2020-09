مكافحة كورونا ببنغازي تعلن تطبيق الإجراءات الوقائية في 58 مؤسسة تعليمية

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة

كورونا بنغازى، أمس الأحد، مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية

التى تجرى بها امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية .

وأوضحت الغرفة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

” فيسبوك”، أن فرق المراقبة الصحية التابعة لها استئنافت تطبيق الإجراءات

الوقائية في (58) مؤسسة تعليمية بمدينة بنغازي،

مبينة أن هذه الإجراءات تشمل قياس درجة الحرارة وتطهير اليدين وارتداء الكمامات

والتأكيد على التباعد الجسدي ومتابعة الحالات المرضية بهدف تأمين بيئة صحية آمنة لجميع

الطلاب، وذلك بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم في المدينة.

