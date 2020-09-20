الحليق : من يرحب بافتتاح النفط هو من يريد أمن ومصالح ليبيا

عبدالله الزائدي ـ بوابة افريقيا الاخبارية |

20 September, 2020

صرح نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط والغاز الشيخ السنسي الحليق الزوي لبوابة افريقيا الاخبارية منتقدا عدم صدور ترحيب من عدد من الدول الكبرى وبعثة الأمم المتحدة بقرار اعادة افتتاح تصدير النفط

وقال الشيخ السنوسي “إن من يرحب باعادة فتح تصدير النفط هو من يريد أمن ليبيا ومصالحها وهو من يرحب بالاتفاق “

وابدى الشيخ السنوسي استغرابه من عدم صدور بيانات ترحيب من بعثة الأمم المتحدة والخارجية الامريكية قائلا ” استغرب صمت بعثة الأمم المتحدة و الخارجية الامريكية وعدد من الدول التي لم تبارك الاتفاق و فتح النفط ”

وتساءل الشيخ السنوسي ” الم يكونوا يطالبون دائما بفتح النفط والان هاهو فتح النفط فلماذا لم نسمع منهم اي تصريح او تأييد ؟ “

واضاف الحليق قائلا ” لا حل في ليبيا الا الحوار وأن يكون حوارا ليبي ليبي ، ونحن لم نقصي أحدا في الحوار والباب مفتوح ولكن أن يكون فعلا لمصلحة ليبيا اما من يحمل أجندة أو له ايديولوجية متطرفة او خارجية ويريد تمكينها في البلاد فنحن نرفضه “

وختم الشيخ السنوسي تصريحه قائلا ” اطمئن كل الليبيين أنه لا يوجد خلاف بين البرلمان والجيش وأن ما يقوله أو يبثه البعض هو افتراء وغير صحيح انا على تواصل مستمر مع البرلمان والجيش والهدف لديهما واحد “