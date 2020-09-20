رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت يحذر من الانجرار وراء الشائعات

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر أن تواجده في مدينة بنغازي لغرض متابعة الأعمال الخاصة المتعلقة ببلدية سرت واحتياجات المدينة وإيجاد حلول للمختنقات التي تواجه سكان بلدية سرت.

وأشار أنه لا صحة لما يروج في بعض منصات التواصل الاجتماعي من أشاعات هدفهم أثارة الفتن بشأن تغيير عدد من مسئولي القطاعات التنفيذية والشركات بالبلدية.

وأكد أن البلدية ومسئوولي القطاعات والاجهزة والشركات بسرت يعملون بشكل توافقي لتحسين أداء الخدمات بالتنسيق مع مجلس حكماء وأعيان سرت قائل: “نأمل من أهالينا في سرت عدم الانجرار خلف هذه الشائعات المغرضة التي يسوقها ضعاف النفوس في محاولة لشق الصف وإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية بالبلدية والتأثير السلبي على عمل البلدية” .