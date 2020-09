سالم عامر: نحذر من إثارة الفتن ونؤكد على استمرار عمل مسؤولي القطاعات في سرت

نفى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، أمس

الأحد ، أن يكون سبب تواجده فى بنغازي هو لتغيير عدد من مسئولي القطاعات التنفيذية

والشركات بالبلدية، مبينا أن الهدف من الزيارة ايجاد حلول للمختنقات التي تواجه سكان

بلدية سرت .

وأوضح عامر، في بيان له عبر صفحة البلدية بموقع “فيسبوك”،

أنه لا صحة لما يروج له في بعض منصات التواصل

الاجتماعي من اشاعات هدفها أثارة الفتن بشأن تغيير عدد من مسئولي القطاعات التنفيذية

والشركات بالبلدية، مؤكدا أن البلدية ومسئوولي

القطاعات والاجهزة والشركات بسرت يعملون بشكل توافقي لتحسين أداء الخدمات بالتنسيق

مع مجلس حكماء وأعيان سرت .

مطالب أهالى المدينة بعدم الانجرار خلف هذه الشائعات المغرضة

التي يسوقها ضعاف النفوس في محاولة لشق الصف وإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية

بالبلدية والتأثير السلبي على عمل البلدية .

