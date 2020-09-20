“صحة الوفاق” تطالب بالإفراج عن مرتبات 52 ألف عنصراً طبيا

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، في بيان لها إنها تابعت باهتمام ، الوقفة الاحتجاجية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من العاملين بمختلف المرافق الصحية، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس-الأحد – للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدةً عبر بيانها استمرار مساعيها ، من أجل ضمان حقوق العاملين بالقطاع الصحي.

وأعربت الوزارة عن “دعمها لمثل هذه المبادرات المدنية المنظمة، التي تحترم الحق العام، وتعكس السلوك المتحضر”-حسب وصف البيان – فيما طالبت جميع الجهات المعنية والمختصة بتلبية مطالب العاملين بالقطاع الصحي، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لتلبية تلك المطالب، والتي تتمثّل في الإفراج عن مرتبات 52 ألف عنصراً لم يتقاضوا مرتباتهم.

كما طالبت الوزارة بتفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019، القاضي برفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة، وتفعيل التأمين الصحي، وحماية العناصر الطبية والطبية المساعدة من الاعتداءات المتكرّرة التي يتعرضون لها، وتوفير ظروف عمل آمنة لهم- حسب ما خلص إليه بيان الوزارة .

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