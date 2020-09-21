المجلس البلدي امساعد: نعمل على حل مشاكل العمالة المصرية الوافدة

أعلن رئيس المجلس البلدي امساعد، ” صالح معوض ” أن المجلس يعمل على حل مشاكل دخول العمالة المصرية إلى البلاد، كاشفا عن عدد من الشروط لاستقبال هذه العمالة.

وأوضح في بيان اصدره امس الاحد أن أهم هذه الشروط تفعيل مكتب العمالة الوافدة بمنفذ امساعد بطريقة رسمية، مشددًا على ضرورة أن يكون دخول العمالة بجواز سفر، والحصول على التأشيرة، مع إتمام إجراءات الإقامة، إضافة إلى حضور كفيل ليبي للعامل الوافد يكون مسؤولًا عنه.

وطالب ” معوض ” كذلك بضرورة دراسة وزارة العمل احتياجات سوق العمل الليبية من العمالة الوافدة، مع إجبار العامل الوافد على مراجعة أقرب مركز شرطة كل أسبوعين، وألا يتم ترحيله في حال مخالفة ذلك، فضلًا عن فرض رسوم إقامة عليه لدعم الخزانة العامة للدولة.