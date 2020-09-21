شحات.. بدء امتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات مشددة للوقاية من “كورونا”

متابعة/218

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية شحات -الأحد- عن بدء امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى البلدية وسط اجراءات وقائية واحترازية للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا .

وأفادت مراقبة شحات في منشور لها على صفحتها الرسمية أن عدد المشاركين في الامتحانات بلغ 706 طالب وطالبة، موزعين علي 6 لجان في مكاتب الخدمات التعليمية شحات وسوسة والفايدية وقرنادة.. وبلغ عدد الطبة النظاميين 293 في القسم الأدبي و 353 في القسم العلمي، فيما بلغ عدد طلبة المنازل الأدبي 27 طالب ومنازل العلمي 9 طلبة وبلغ عدد الطبة النازحين 19 طالب من بلديات ومناطق قصر بن غشير ويفرن وترهونة وطرابلس ونسمة وسرت والزاوية والزنتان وصبراتة

واكب انطلاق الامتحانات اجراءات احترازية تمثلت في التشديد علي ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وقياس درجة الحرارة ، كما ذكر منشور “المراقبة” أن الأسبوع الماضي شهد اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية وسط تنويهات توعوية بالمحافظة علي تطبيق المعايير التنظيمية والصحية اللازمة للمحافظة على صحة الطلبة والمعلمين وأولياء الامور في ظل تفشي جائحة كورونا.

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