حسن شابة: الليبيون لن يسمحوا بتكرار الصخيرات وسيطرة الإسلام السياسي على مراكز السلطة في ليبيا

أعرب رجل الأعمال المصراتي حسن شابة، تفاؤله بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه الجمعة الماضية بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأحمد معيتيق نائب رئيس «المجلس الرئاسي» حول استئناف إنتاج النفط من الحقول الليبية؛ قائلًا إنه “إتفاق يعطينا أمل أن هناك خطوة بالإمكان أن نبني عليها مواقف وطنية في إطار الحوار الليبي الليبي”.

وأضاف «شابة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ليبيا» الحدث، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للصعوبات الاقتصادية ونتيجة لعدم وجود حلول واتفاقات في جنيف تعقد وفي بوزنيقة بعيدًا عن الليبيين، ولكن بهذا الإتفاق خطاب القيادة العامة والقائد العام بعودة تصدير النفط أعطى لليبيين أنه بالإمكان أن نجلس ونتحاور ونصل إلى حلول في كل الخلافات، وأنه بالإمكان أن نخرج من أزماتنا ونرفع معاناة المواطن وهذا هو الأساس”.

وتابع؛ أن “أي وطني يجب أن يشعر بمأساة الليبين الاقتصادية، أما الصراعات التي تخوضها التيارات من أجل تقاسم السلطة ستنتهي لأن الباقي هو الوطن ومن يساعد الليبيين” مردفًا “كنت أتوقع ببيان القيادة العامة أن يفرح تيار الإسلام السياسي لأنه يعلم جيدا أن مأساتنا الإقتصادية تزداد سوءًا لكن نجدهم منشغلين بعدم الشرعية والكلام الذي لا معنى له”.

وعلق «شابة» على أسباب رفض أنصار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان لتلك الإتفاقية، قائلًا: إن “سبب ذلك أن صفقتهم السياسية أصبح لا معنى لها، فبعد أن كانوا يتحدثون عن تقاسم للسلطة في جنيف وبوزنيقة، جاء ما فعله حفتر ومعيتيق ليسحب البساط من تحتهم وأرجع مرة أخرى الحوار الليبي الليبي”.

وأوضح أن “الليبيين لم يسمحوا بتكرار الصخيرات، وسيطرة الإسلام السياسي على مراكز السلطة في ليبيا”، لافتًا إلى أنهم الآن ” مغتاظين لأنهم يرون أن الحوار الليبي الليبي قد ينجح، فهم تفاوضوا مع الجضران المجرم والمطلوب أمنيًا لأنه عقد معهم صفقات”.

وأشار إلى أن “أحمد معيتيق شرعيته الوطنية، جعلته أن يفاوض من أجل الوطن ورفع المعاناة، لأنه قريب من الوضع الاقتصادي ويرى مدى سوءه، واستجابت له القيادة العامة في هذا الإتفاق رغبة في وجود حوار ليبي ليبي”، مردفًا” أن جميع الأطراف الأخر باشاغا والإسلام السياسي يرون أن جميع الأوراق سحبت من تحت أيديهم”.

وقال «شابة» إن ” فتحي باشاغا يبحث عن صفقة تجعله رئيسا للحكومة، وهذا الإتفاق بوجود حفتر ومعيتيق جعل الحوار ليبي ليبي، وأسقط جميع خطط المشري وباشاغا لفتح النفط، كما لم تنجح بيانات الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، والآن أصبح لدينا مشروع وطن نتحاور من أجله ونتقاسم بشكل وطني وليس من أجل أحزاب أو أفراد”.

ولفت؛ إلى أنه ” ندعو كل القوى الوطنية لبناء حوار ليبي ليبي، ونبعد كل التدخلات الدولية، وألاعيب الأمم المتحدة التي لم تنتج إلا الدمار والخراب والتقاسم، والآن نحن في ليبيا سنوات منذ مشروع الصخيرات والآن بوزيقة إلى مشروع جنيف، وهو مشروع وهمي هدفه التقاسم، وأسباب الحرب في ليبيا تنتهي بالحوار الليبي الليبي وكل شيئ يكون على المكشوف وأن يعاد تصدير النفط مع المراقبة”.

وختم «شابة»، أن ” أحمد معيتيق ليس باحثًا عن السلطة، وأن أهالي مصراته يرون أنه يحاول رفعهم معاناتهم، أما فتحي باشاغا ومن حوله من الغوغاء فمصيرهم إلى الفوضى وإلى السقوط، فما فعله معيتيق جانب وطني، أما المشري وغيره فهم انقلابيون يبحثون عن مراكز السلطة والسيطرة على مراكز المال والنفوذ، وهم يحركون مجموعة من الشباب المغرر بهم في مصراتة”.