المسماري يعرب عن أسفه إزاء تجاهل الأمم المتحدة لاتفاق فتح النفط

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، عن أسفه إزاء تجاهل الأمم المتحدة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

وقال المسماري في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” عربية أمس السبت، “فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية”، مؤكدا أن “الميليشيات والسراج هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط”.

وأضاف المسماري، أن “الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة”، وفق قوله.

وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة الماضية، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24