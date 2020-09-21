صرمان.. نداء استغاثة من ‏لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا

وجهت ‏لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان نداء استغاثة قالت إنه الأخير حول تردي الأوضاع في قسم العزل بالمدينة وماتعانيه الأطقم الطبية والطبية المساعدة من نقص في الكوادر البشرية ما يعيق عملهم في التصدي لجائحة كورونا بالتزامن مع تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس في القسم.

وقالت اللجنة في منشور لها على صفحتها الرسمية إنها تناشد أهل المدينة ، وأعيانها ومختاري المحلات والقيمين على المؤسسات الرقابية والأمنية والضبطية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بوضع حل عاجل وفعال، فاللجنة بكافة أعضائها من عناصر طبية وطبية مساعدة وخدمية وإدارية وإعلامية تضع بين أيدي أهل صرمان ندائها الأخير والعاجل ، محملة المسؤولية الكاملة ، لكل من تخاذل من العناصر الطبية والطبية المساعدة والتابعة لوزارة الصحة بالمدينة والعاملة بإدارة الخدمات الصحية ، ومستشفى صرمان العام ، ومركز العين للغدد الصماء والسكري .

وأوضحت اللجنة في منشورها أن عبأ مايزيد عن 80 ألف نسمة ، واقع على 5 أطباء 15 من عناصر الطبية المساعدة ، وأن الوفيات في تزايد يوما بعد يوم، فيما استنفذت طاقات العاملين في القسم مع غياب أبسط حقوقهم فلا دعم لهم إلا دعوات المرضى-حسب المنشور / النداء .

كما وجهت اللجنة استغاثتها أيضاً إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق ، واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة الجائحة ، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، وجهاز الطب العسكري ، ووزارة الداخلية ، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الأهالي بالمدينة ، ومعاقبة المقصرين وإيجاد حل جذري لمعاناة المدينة في أزمتها- حسب ما خلص له منشور الاستغاثة.

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