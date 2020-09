“أسوشيتد برس”: السراج يعارض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن استئناف إنتاج النفط في ليبيا

قالت وكالة “أسوشيتد برس”، أمس الأحد، إن رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج أبدى معارضته للاتفاق الذى

تم التوصل بين حفتر وعضوالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر بمكتب رئيس المجلس

الرئاسي، أن السراج لن يدعم الاتفاق، مبينة أنه لم يعط موافقته للنسخة النهائية من

الصفقة .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة

عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة .

من جانبه، أعلن رئيس

مايسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، عن رفضه للاتفاق، وطالب السراج بفتح تحقيق مع أي

جهة لديها علاقة بالاتفاق .

