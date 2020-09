شركة الكهرباء : تأخر أعمال الصيانة والاشتباكات سبب تدهور أزمة انقطاع التيار في طرابلس

اقرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، بأن سبب

أزمة انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس هو نتيجة تأخر أعمال الصيانة والاشتباكات

المسلحة التى كانت دائرة جنوب العاصمة .

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أنه نتيجة للإصابات الجسيمة التي لحقت بالخطوط الهوائية

لنقل الطاقة الكهربائية في شرق طرابلس بسبب الاشتباكات المسلحة التى كانت دائرة في

جنوب العاصمة ، وتأخر أعمال الصيانة، اضطرت الشركة إلى تغذية أحمال طرابلس من الشبكة

الغربية عن طريق المصدر الوحيد كوابل 220ك ف جنزور سيدي حامد، مبينة أنها لاتلبي كامل

الطلب على الطاقة نتيجة لطول مدة فقد الخطوط الهوائية .

وأضافت أنه نتج عنه تحميل هذه الكوابل فترة طويلة تزيد عن

العام، أدى إلى تضررها وفقدها كمصدر مغذي لمدينة طرابلس، مشيرة إلى أنا اضطرت إلى تقسيم

أحمال طرابلس إلى أحمال يمكن تغذيتها من الشبكة الغربية واحمال يمكن تغذيتها من الشبكة

الوسطى .

كما أوضحت أنه نتيجة لطول مسار نقل الطاقة من محطة الرويس

إلى محطة تحويل الخمس مفاتيح إثر ذلك سلبا على تغذية الأحمال وزيادة ساعات طرح الأحمال،

مشيرة إلى أن ذلك الإجراء مؤقت لتوفير أقصى مايمكن توفيره من الطاقة الكهربائية لمدينة

طرابلس.

وبينت أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لصيانة الخطوط الهوائية

والكوابل الأرضية لنقل الطاقة 220ك ف لإمداد طرابلس بالطاقة الكهربائية المطلوبة .

