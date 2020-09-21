وعود اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم “مكافحة الهجرة” فرع بنغازي

التقى رئيس فرع بنغازي الكبرى لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية عقيد ” أشرف هويدي” – الأحد- مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،بعثة ليبيا، ومثلهم رئيس البعثة الفرعية بنغازي “أشرف أبوعمشة” و نائب منسق قسم الحماية “شادي سيدها” إضافةً إلى “أحمد البرعصي” المكلف من وزارة الخارجية للجنة ملف الهجرة للعودة الطوعية .

وركز المجتمعون خلال اللقاء على تذليل الصعوبات التي تواجه الفرع من حيث نقص الإمكانيات ، فيما وعد أعضاء اللجنة الدولية بتوفير الاحتياجات اللازمة الخاصة بالمهاجرين في مركز إيواء قنفودة- حسب ما أفاد به رئيس مكتب الإعلام الأمني بالفرع “أمجد الورفلي” .

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