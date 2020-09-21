ساعات قبل انطلاق مظاهرة “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين”

أصدر المنظمون لمظاهرة ” إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين ” منشوراً يسبق المظاهرة بساعات، على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عنونوها بـ “شعب ليبيا الكريم .. غداً يوم التغيير” ، فيما يبدو تأكيداً لدعوة جميع المواطنين للمشاركة في المظاهرة محددين من خلالها مكان وزمان انطلاقها في مدينة بنغازي.

وخاطب منشور المنظمين كافة شرائح المجتمع بكلمات تحث على التزامهم بشروط سلمية تكفل عد اختراق المظاهرة أو النحي بها عن مسارها ومما جاء في المنشور بالخصوص : ( خروجك 3 ساعات قد تصنع فارق وقوتنا ومقاومتنا للتشويه ومحاولة الاختراق نستمدها منك ولن نقبل أن تقوم أي جهة بتوظيف الحراك لصالحها، فالفساد نخر الكل بدون استثناء، مطالبنا واضحة والشعارات التي سنرفعها أوضح ولن نتحمل مسؤولية أي شعارات لا تنتمي لأهدافنا .. شارك ولا تكن سلبياً غداً لنعطي العالم صورة إيجابية عن شعبنا”.

وأشار المنظمون في منشورهم أن المظاهرة تبدأ الساعة 4 عصراً وتنتهي الساعة 7مساءاً والمكان ساحة تيبستي، موضحين أن المظاهرة ثابتة، أي ليس فيها خط سير، لتفادي الاختراقات، معلنين بذلك عدم مسؤوليتهم عن أي خروقات قد تحدث خارج حدود مكان وزمان المظاهرة ولم يفت المنظمين تسجيل ملاحظة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لضمان سلامة المتظاهرين- حسب ما خلص إليه بيان الاستعداد للمظاهرة.

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