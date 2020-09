تبون: كنا على علم باستقالة السراج والحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وسياسيا

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن بلاده

كانت على علم برغبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في

الاستقالة .

وأوضح تبون، في تصريحات إعلامية، أن الجزائر تعمل على إنهاء

حالة الحرب في ليبيا، مشددا على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وسياسيا عبر انتخابات

يقرر فيه الشعب الليبي ما يراه مناسبا له تحت رعاية الأمم المتحدة وبعيدا عن التدخلات

الأجنبية.

وأضاف تبون، أنه كان على علم بانسحاب السراج في ظل تنظيم

أممي جديد، وعلى من يلعب في الخفاء أن يخرج للعلن، لأن الشعب الليبي يستحق العيش في

أمان .

وأعلن السراج، يوم الأربعاء

الماضي، رغبته فى تسليم مهامه نهاية أكتوبر

المقبل، إلى سلطة تنفيذية جديدة .

